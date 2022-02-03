نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بمركز المنارة 11 فبراير

نفذت تذاكر حفل النجم عمرو دياب والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ونفذت تذاكر الفئة الأولى والتي طرحت بمبلغ 2500 جنيها مصريا، ونفذت أيضا تذاكر الفئة الثانية بمبلغ 800 جنيها مصريا، ويتبقى حاليا تذاكر الفئة الثالثة والأخيرة والتي طرحت بمبلغ 500 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متميزة نوعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والجديدة ومنها: "انت الحظ، وخلي الحجر ينطق، وكتر من قربك، ويا أنا يا لأ، وببتدي من الزيرو، ورايقه، وتملي معاك، ووحشتيني، وبرج الحوت، وزي ما انتي، وفاكر لما، وغيرها من الأغنيات.

آخر حفلات عمرو دياب الغنائية

وأحيا الأيام الماضية الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في مدينة دبي للإعلام بالإمارات العربية المتحدة وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير كما قدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من صناع أغانيه على مدار مشواره الغنائي وصعدوا على مسرح الحفل وشاركوه الغناء ومنهم الشاعر والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والموزع الموسيقي توما والموزع الموسيقي نادر حمدي، والملحن تامر علي وغيرهم من صناع أغانيه.

آخر أعمال عمرو دياب الغنائية

وطرح عمرو دياب الأيام الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان “خلى الحجر ينطق”، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “عيشني” وتخطت الأغنية مليون و200 ألف نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعاون الهضبة في أغنية “خلى الحجز ينطق” مع كل من الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي توما، ومهندس الصوت أمير محروس.

كلمات أغنية “خلى الحجز ينطق”

أول مرة بيحصل بينا سلام

أول مرة بيدور بينا كلام

ربنا يستر نخرج منها سلام

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

اللي بيتحكي عنه غير الي اتشاف

ده اللي جماله في القرب اتاريه اضعاف

راضي ان شالله يقولي بحبك حاف

خلى الحجر ينطق

خلانى أحس من تانى

خلى الحجر ينطق

خلانى فى حالة استسلام

اللي بيتحكي عنه غير الي اتشاف