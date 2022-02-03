الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد بنوك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع رابطة المصارف الخاصة العراقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر وممثلى القطاع المصرفى المصرى اجتماعًا مع وديع نورى الحنظل- رئيس الهيئة الإدارية برابطة المصارف الخاصة العراقية وممثلى الوفد المصرفى العراقى لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات المصرفية بين البنوك فى البلدين الشقيقين، حيث أكد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر على حرص الاتحاد على دعم العلاقات الثنائية.

يأتي ذلك فى إطار زيارة الوفد العراقى المصرفى لمصر وحرص اتحاد بنوك مصر على دعم العلاقات المصرفية مع اتحادات المصارف بالدول العربية، وتأكيدًا على التوجه المشترك لكل من اتحاد بنوك مصر ورابطة المصارف الخاصة العراقية نحو تعزيز العلاقات المصرفية بين البنوك من خلال إيجاد آلية للتعاون بينهما، وإقامة شراكة فاعلة بين القطاع المصرفي في كلا البلدين بما يؤدي إلى تقوية الروابط المصرفية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك في المجال الاقتصادى تحت رعاية البنك المركزى المصرى، وبحضور كل من  طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وجمال نجم ورامى أبو النجا نائبى المحافظ، ومصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزى العراقى وعمار حمد خلف نائبه والسفير العراقى فى مصر  أحمد نايف الدليمي.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد بنوك مصر ورابطة المصارف الخاصة العراقية من أجل تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أواصر التعاون المصرفي في كافة المجالات خاصة مجال التحول الرقمى والحوكمة والتشريعات المصرفية ، وذلك انطلاقًا من رسالة اتحاد بنوك مصر ورابطة المصارف الخاصة العراقية ، ومهامهما في الدفاع عن مصالح البنوك والمؤسسات المالية وإبراز دورها في برامج التنمية المستدامة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الرقابية وكل الشركاء وأصحاب المصلحة، فضلًا عن الترويج الفعال لمساهمتها الفعالة في الترويج واستقطاب الاستثمارات.

بنوك محافظ مصطفي المالية محمد الدول العربية الاستثمار لتر صالح زيارة

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