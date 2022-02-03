الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة الراعى الصالح الأسقفية تنظم نهضة روحية للأنجليكان في مصر

سامي فوزي
سامي فوزي

تنظم كنيسة الراعى الصالح الأسقفية بمنطقة الجيزة نهضة روحية تحمل عنوان "يعود فيحينا" وذلك بدءًا من اليوم، الثالث من شهر فبراير الجارى وحتى السادس من فبراير على أن تبدأ فى تمام السابعة مساءُا طوال أيام النهضة.

تبدأ النهضة فى اليوم الأول بحضور القس هاني شنودة راعى الكنيسة الأسقفية ببورسعيد والمرنم زكريا حنا، وفى اليوم الثانى تستقبل النهضة الخادم ثروت فهمى والمرنم عادل راتب، كما يشارك القس توفيق دانيال والمرنم لبيب صموئيل فى ثالث أيام النهضة، إذ تُختتم النهضة بمشاركة القس ميشيل ميلاد راعى الكنيسة الأسقفية بالجيزة والمرنم مودى فوزى.  

 

جدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا. 
ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي

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