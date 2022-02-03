«الداودي» يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي أحمد مدير القطاع الإقليمي لدار الهندسة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وجميع وكلاء الوزارة، ورؤساء شركات المرافق، وعدد من ضباط القوات المسلحة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز.

وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من شبكات المرافق للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا فى تذليل أى عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة له.

وأوضح الداودى أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا فى 5 مراكز هي "أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" تضم 19 مجلسًا قرويًا و86 قرية أم و722 نجعًا وعزبة، حيث يتم تنفيذ ٦٩١ مشروعًا خدميًا فى 8 قطاعات مختلفة بإجمالى استثمارات تتخطى 30 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

وأكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف، لتصبح الحياة على مستوى عالٍ من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن، ما دفع أهالى القرى التى لم تشملها المبادرة في المرحلة الأولى إلى المطالبة بإدراجها فى المبادرة كمرحلة ثانية للاستفادة من إقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات بها تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.