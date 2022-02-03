الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أدعت صعقها بالكهرباء.. إحالة ربة منزل قتلت ابنتها بأطفيح للجنايات

ربة منزل
ربة منزل

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، إحالة ربة منزل وشقيقها ونجلها للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهم بالاشتراك في قتل ابنة الأولى عمدا بوضع منوم لها في مشروب، وعقب تخديرها كتموا أنفاسها وأوصلوا الكهرباء لجسدها ما أدى لوفاتها بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وكانت جهات التحقيق باشرت التحقيقات في واقعة قتل ربة منزل نجلتها صاحبة الـ 23 عاما، بالاشتراك مع شقيق الفتاة وخالها، وادعوا وفاتها إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب شكهم في سلوكها، ومحاولة منعها من الخروج نهائيا في أطفيح بالجيزة.

وطلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير طبي وافٍ بالحالة، كما تواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها، وادعوا تعرضها للصعق الكهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية حال تواجدها بالمنزل، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أنكروا في البداية علاقتهم بالواقعة، وبتضيق الخناق عليهم أقرت والدة الفتاة المتوفاة بأنه نظرا لتكرار نجلتها الخروج من المنزل وعلاقاتها المتعددة وسوء سمعتها استعانت بشقيقها "خال المجني عليها" ونجلها "شقيق المجني عليها" وقاموا بوضع مادة منومة لها ثم كتم أنفاسها وصعقها كهربائيا لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم.

تم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إحالة ربة منزل قتل ابنتها الجنايات أطفيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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