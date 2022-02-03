وزيرة الثقافة تسلم جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهى، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس المركز القومي للطفل، وأعضاء لجان التحكيم إسلام سعيد، مدير عام الرعاية والمؤتمرات بالبنك الأهلي، ونرمين شهاب الدين، رئيس قطاع التسويق والاستدامة بالبنك الأهلي المصري، وعدد كبير من الإعلاميين والكُتاب والصحفيين.

ووجهت عبدالدايم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته معرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه بأهمية الثقافة والفن في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفى مدبولي لدعمه وحرصه على افتتاح المعرض كعادته كل عام، واهتمامه بإقامته لتحقيق رسالته التنويرية على الوجه الأمثل، وقالت إن المعرض يجسد الحراك التنويري ويعكس الرغبة الجادة في تلقي المعرفة، ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة، والتي عبرت عن توهج الثقافة المصرية بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي.

ووجه رئيس اتحاد الناشرين العرب الشكر لوزيرة الثقافة على استحداث جائزة أفضل ناشر عربي لأول مرة بتاريخ المعرض، بما يجسد إيمان ودعم مصر لصناعة النشر ورعاية الناشرين وتطوير مجال النشر محليًا وإقليميًا.

وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية 480.500 ألف جنيه، وجاءت كالتالي:

جائزة أفضل رواية

فاز بها أحمد مجدي محمد عبدالرسول، عن "موت منظم"، الناشر هاشيت أنطوان- نوفل بيروت، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة أفضل مجموعة قصصية

حسن عبدالموجود عبداللاه، البشر والسحالي، الدار المصرية اللبنانية، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة النقد الأدبي

شعبان عبدالحكيم محمد سيد، رحلة في فكر الناقد العربي ومقترح لقراءة النص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة الكتابة للطفل

مناصفة بين الكاتب والرسام لنفس العمل وهما الكاتب هشام محمد السيد علوان، الرسام نعمة نجيب زيدان، عن عمل حفل تنكري، دار بدائل، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مناصفة بينهما.

الجائزة خاصة

سماح أبوبكر عزت عن عمل “قنال لا تعرف المحال”، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

جائزة شعر العامية

سعيد حامد عبدالسلام شحاتة، عن عمل شجر النبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة شعر الفصحى

عبيد عباس عبيد علي، عن عمل موت سائق الدراجة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة الكتاب العلمي

أحمد عبدالحميد طه إبراهيم، القدم السكري، دار الفاروق للنشر، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة الدراسات الإنسانية

إيهاب الملاح، عن عمل طه حسين.. تجديد ذكرى عميد الأدب العربي، الرواق للنشر والتوزيع، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة الكتاب الأول (فرع الإبداع الأدبي)

سماح سعيد الوكيل، البناء السردي في روايات سيعد مكاوي، المجلس الأعلى للثقافة، قيمة الجائزة 40 ألف جنيه.

جائزة أفضل كتاب مترجم (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة (مناصفة) بين كل من:-

أميرة علي عبدالصادق، الكون.. عوالم محتملة، نهضة مصر، قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

وكل من يحيى مختار، إسراء صابر، آية فؤاد، اقتصاديات دول ومناطق الحزام والطريق، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة جائزة كل منهم 3500 جنيه.

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة (مناصفة)

ياسمين ناصر حسين، اصنع لحلمك جناحين، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

عمر منصور عبدالمطلب، لكل ضوء بريق، بيت الحكمة للصناعات الثقافية، قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

(جائزة التأليف المسرحي (بالتعاون مع أكاديمية الفنون)

وائل السمري، كما لا ترون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، قيمة الجائزة 20 ألف جنيه.

جائزة أفضل كتاب في التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق)

أحمد محمد بيومي، محمد صلاح حلمي، تأسيس النظر في اختلاف الأئمة للقاضي الإمام أبي زيد الألوسي الحنفي، الناشر دار السلام، قيمة الجائزة 20 ألف جنيه.

جائزة أفضل ناشر مصري (بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين)

دار الكنزي للطباعة والنشر، قيمة الجائزة 20 ألف جنيه.

جائزة أفضل ناشر عربي (بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب)

مركز دراسات الوحدة العربية– لونا مفرح، قيمة الجائزة 20 ألف جنيه.

وتم حجب جائزة الكتاب الأول فرع الدراسات الإنسانية.