الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاستعدادات النهائية لختام مشروع «أهل مصر» بثقافة شرم الشيخ

مسرحية
مسرحية

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب.

وتفقدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الاستعدادات النهائية فعاليات ختام "مشروع أهل مصر" تحت عنوان "الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة"، والتي تنظمه من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لميس الشرنوبي، خلال الفترة ٢٧ يناير حتى ٣ فبراير ٢٠٢٢، المقام فعالياته بقصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتتضمن العديد من الورش التي تم تنفيذها في مختلف المجالات "الثقافية، الفنية، والأدبية"، ورشة "منسوجات تراثية بروح عصرية" تدريب نجوي عبدالعزيز، ورشة "حلي واكسسوار" تدريب منى عبدالوهاب، إلى جانب ورشة "الأركت" تدريب حسني إبراهيم، وورشة "الخط العربي الحر" تدريب الفنان التشكيلي يحي حسن، بالإضافة إلى ورشة "الخزف" تدريب الفنانة التشكيلية نشوي الحناوي.

وفي جانب آخر، تم عمل البروفات النهائية من ورشة المسرح استعدادًا لعرضها في ختام البرنامج تحت عنوان "أحلامنا" تأليف ابراهيم إسماعيل، كما شارك أطفال الورشة، اخراج شريف صلاح الدين، مساعد مخرج عصمت سعفان، سينغرافيا كريمة الديب، إضاءة أمجد لطفي، وفي نفس السياق استعدت ورشة "مسرح العرائس" للمخرج عمرو حمزة، وورشة تعليم "فنون الأداء، والغناء للأطفال" للموسيقار محمد مصطفى، وورشة "الخيامية" تدريب كريم خلف، ورشة "المصنوعات الجلدية" تدريب الفنان مصطفى إسماعيل، وتم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية "اعرف نفسك" تدريب الفنانة التشكيلية كريمة الديب، ورشة "عمل كتب ومجلات عن التراث المادي واللامادي" تدريب الأستاذة سهام إسماعيل، ورشة "إلقاء الشعر" تدريب الشاعر أحمد خليفة.

يذكر أن "برنامج أهل مصر" يستهدف تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والجولات المعرفية لعدد من أطفال المحافظات الحدودية وهي قرى أسوان المتضررة من السيول، إلى جانب أطفال مصر من المحافظات الحدودية شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، وأطفال حي الأسمرات بالقاهرة، وتختتم فعالياته اليوم الخميس ٣ فبراير.

محافظة جنوب سيناء شرم الشيخ جنوب سيناء قصور الثقافة فنون تشكيلية وزارة الثقافة قصر ثقافة شرم الشيخ أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة إيناس عبد الدايم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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