استدعاء صاحب عقار مصنع «شابو» بالمحلة

قررت النيابة العامة بالغربية، اليوم الخميس، حبس فني كيميائي لاتهامه بإدارة مصنع المواد المخدرة وعقار "آيس شابو" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في تحويل شقة سكنية على مساحة 140 مترًا بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري إلى مصنع لإنتاج مواد مخدرة، وسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لأخذ عينات من المضبوطات.

كما باشرت لجنة تحت إشراف النيابة العامة معاينة موقع مصنع المواد المخدرة المقام في قلب منطقة سكنية، وتمكن أطباء الطب الشرعي من أخذ عينات عشوائية من المضبوطات بموقع الحادث، كما قررت النيابة العامة سرعة ضبط المتهم الثاني الهارب.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم كان له شريك هارب قبيل إلقاء القبض عليه وبحوزته كميات كبيرة من المواد والعقاقير المخدرة المجرمة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا نجحوا بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية في شن ضربة أمنية للعناصر المتاجرة في المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة والمداهمة الأمنية عن ضبط فني معمل كيميائي يدير مصنعًا على مساحة 140 م2 داخل إحدى الشقق تخصص في تصنيع "آيس شابو" بأحد الأبراج السكنية بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.