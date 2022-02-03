الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل ترويجها.. حبس 3 متهمين بالاتجار في الحشيش بالتبين

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، بحبس 3 متهمين بالاتجار في مخدر الحشيش وترويج الممنوعات بنطاق دائرة قسم شرطة التبين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمركبة لتسهيل تنقلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

نيابة مايو والتبين حبس الحشيش ترويج الممنوعات قسم شرطة التبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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