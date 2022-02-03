الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

توافد خريجي عين شمس والمنصورة لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استمر خريجو كليات عين شمس والمنصورة والزقازيق، في التوافد على مجلس الدولة، لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من دفعة 2021، من الذكور والإناث لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، وذلك الموعد المحدد للجامعات من إدارة مجلس الدولة.

 مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:- 

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير. 

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير. 

- جامعة الإسكندرية. 

- جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر- جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا. 

-جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية - جامعة السادات- جامعة بنها يوم الإثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا-  جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات آخرى - جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير. وذلك من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

مجلس الدولة سحب ملفات التعيين وظيفة مندوب مساعد مواعيد سحب ملفات المتقدمين خريجو كليات عين شمس والمنصورة

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وائل لطفي

قيمة مصر

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