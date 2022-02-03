الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مسنة تعدى عليها نجلها بالمطرية: مقدرش اشوف ابني في الحبس

حبس
حبس

استمعت نيابة المطرية لأقوال سيدة مسنة تعدى عليها نجلها المدمن وعلى شقيقته من ذوي الاحتياجات الخاصة لإجبارها على إعطائه أموال لشراء المواد المخدرة، وقالت "مقدرش اشوف ابني في الحبس ". 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية على تطبيق "الفيس بوك" متضمنًا استغاثة سيدة من نجلها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  تداول مقطع فيديو  على أحد الصفحات الإخبارية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا استغاثة سيدة من نجلها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة.

بالفحص تم التوصل (للسيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبسؤالها أفادت بتضررها من (نجلها – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها وعلى شقيقته بالضرب بصورة متكررة وإحداث إصابات بشقيقته لطلب المال لتعاطى المواد المخدرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما تبين سابقة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وعودته لتعاطى المواد المخدرة مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية أمن قسم شرطة وزير الداخلية مواد مخدرة تحقيق فيس بوك مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

قيمة مصر

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