الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسجل حالتى وفاة و2232 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و2232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، في بيانها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، منوهة إلى أن هذه الحصيلة رفعت مجموع الحالات المسجلة إلى 851,537 حالة، فيما رفعت إجمالي الوفيات إلى 2,253 حالة.

‌من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 1,427 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 780,893 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة اليوم جاءت نتيجة إجراء 491,658 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وكانت الإمارات قد سجلت أمس، الأربعاء، 3 حالات وفاة و2163 حالة إصابة و1303 حالات تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق بيان وزارة الصحة.

فيروس كورونا ​الإمارات وفيات اصابات جديدة حالات شفاء كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

إيتو معتذرًا: «كل الاحترام لمنتخب مصر»

وزير الرياضة يتوجه إلى «ياوندى» لمؤازرة المنتخب أمام الكاميرون

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

«انقذوا ريان».. القصة الكاملة لطفل مغربى سقط فى بئر 32 مترًا

يوسف زيدان: أنا ضد الهجوم على شيخ الأزهر.. وضدّ ما قاله في «ضرب المرأة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن