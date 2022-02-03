الإمارات تسجل حالتى وفاة و2232 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و2232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، في بيانها اليومي بشأن الوضعية الوبائية في البلاد، أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، منوهة إلى أن هذه الحصيلة رفعت مجموع الحالات المسجلة إلى 851,537 حالة، فيما رفعت إجمالي الوفيات إلى 2,253 حالة.

‌من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن شفاء 1,427 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 780,893 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة اليوم جاءت نتيجة إجراء 491,658 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وكانت الإمارات قد سجلت أمس، الأربعاء، 3 حالات وفاة و2163 حالة إصابة و1303 حالات تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق بيان وزارة الصحة.