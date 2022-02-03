الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصابان بانقلاب تروسيكل من أعلى كوبرى بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

تعرض شخصان لإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، اليوم الخميس، نتيجة انقلاب تروسيكل من أعلى  كوبري  بالإسماعيلية.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بانقلاب تروسيكل في قرية نفيشة أسفل الكوبري العلوي بالإسماعيلية. 

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث ودفع الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصابين.

وتبين إصابة: أحمد محمد أحمد 28 سنة يقيم في مدينة المستقبل وأصيب بكدمات متفرقة بالجسم ومحمد إبراهيم إسماعيل 38 سنة يقيم في المستقبل وأصيب باشتباه كسر بالضلوع  وكدمات بالجسم. تم نقل المصابين للمجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.

شخصين كدمات انقلاب تروسيكل الإسماعيلية الكوبري العلوي مدير أمن الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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