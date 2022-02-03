التحريات تكشف تفاصيل مقتل سائق توك توك بدافع سرقته في العياط

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك بالعياط بدافع سرقته حيث تبين أنهم باعوا التوك توك المسروق بمبلغ 38 ألف جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، 3 متهمين بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته في العياط، حيث أوضحت التحريات أنّ 2 من المتهمين استقلا التوك توك رفقة قائده بدعوى توصيلهما إلى إحدى قرى العياط، وخلال سيرهما بمنطقة زراعية شرعا في سرقة التوك توك، وطعن أحدهما المجني عليه بـ«مطواة» حين حاول منعهما عن سرقة التوكتوك.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها المقدم محمد إدريس رئيس مباحث العياط، بأنّ المجني عليه تلقى عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسد، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت حالته سيئة، وقبل وفاته أكد أنّ شابين اعتديا عليه طعنا وسرقا التوك توك، وأسفرت جهود البحث الجنائي عن تحديد هوية المتهمين وألقي القبض عليهما، وتبين أنّهما في العقد الثالث من العمر.

وأوضحت تحريات المباحث أنّ المتهمين نفذا جريمة القتل والسرقة واستعانا بشقيق أحدهما لبيع التوك توك بـ38 ألف جنيه، حصلا منها على 10 آلاف جنيه، واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة، مؤكدين أنّ المجني عليه حاول ضرب أحدهما والهرب بالتوك توك، لكنهما أحبطا محاولته واعتديا عليه طعنًا.

وأُحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب وفاته وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، واستدعت النيابة أسرة الضحية لسماع أقوالها في الحادث.