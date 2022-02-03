تطور جديد بواقعة «مشاجرة السلام»

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بينهم وبين 2 آخرين بسبب خلافات بينهما على ورث شقة سكنية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول "شخصين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة - طرف ثان "شخصين" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بينهم حول الإرث على شقة سكنية كائنة بالعقار محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب قام على إثرها أحد عناصر الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى مـن سلاح نارى كـان بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.