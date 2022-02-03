الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من حكم بالإعدام لإدانته فى قضية قتل

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث المنوفية، من ضبط عاطل هارب من 7 قضايا ومحكوم عليه بالإعدام شنقًا، في قضية قتل عمد بدائرة مركز شرطة بنها، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات لمأمور مركز شرطة بنها، تفيد قيام عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا متنوعة بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوبًا التنفيذ عليه في قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقًا. 

وعلى الفور قامت حملة من مباحث مركز بنها بالتنسيق مع مباحث قويسنا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية المنوفية الإعدام شنقا قتل عمد مركز شرطة بنها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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