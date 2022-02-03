تعليم الوادي الجديد تتسلم دفعة جديدة من الأتوبيسات لخدمة العملية التعليمية

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن استلام دفعة جديدة من أتوبيسات النقل من قبل وزارة التربية والتعليم لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والأمان للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وخدمة جميع الإدارات التعليمية وللارتقاء بمنظومة التعليم على أرض المحافظة وتمكين القائمين على العملية التعليمية من المتابعات الدورية والمستمرة والانتقال بين المدارس وخاصة النائية والبعيدة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى انتهاء إجراءات أعمال الاستلام من خلال تشكيل لجنة فنية للمعاينة والإستلام بالمديرية.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ودعمه المتواصل لقطاع التعليم بالمحافظة والذى يشهد طفرة متميزة بشتى المجالات في ظل قيادته الحكيمة والواعية والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ للمتابعة الدورية.

وكان النائبان تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، قد أعلنا موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير وسائل نقل آدمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، لتمكين القائمين على العملية التعليمية من متابعة المدارس المنتشرة فى القرى والمدن التي تبتعد كثيرًا عن بعضها البعض، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن مسئولى التربية والتعليم في المحافظة.

وأضاف النائبان، أن استجابة الوزير شملت توفير عدد 6 أتوبيسات بحمولة «50 راكب» وأتوبيسين حمولة «28 راكب» وسيارتين «ملاكي»، مشيرين إلى أن هذا يأتي في إطار الاهتمام بتوفير الدعم اللازم لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، واستجابة لطلبات المديرية ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالداخلة، برئاسة الدكتور محمد خليل.

وعبر النائبان، عن سعادتهما باستجابة الوزير، بتقديم الشكر للوزير، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على دعمهما المستمر لقطاع التعليم.

وتأتي استجابة الوزير كنتيجة لتحرك النائبين في توفير السبل المثلى، وأقصى درجات الأمان والراحة للقائمين على العملية التعليمية للارتقاء بمنظومة التعليم، خاصة أن الانتقال بين المدارس التى تبتعد عن بعضها البعض بمسافات كبيرة، أمر يحتاج إلى وسيلة نقل ثابتة.