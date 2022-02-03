ارتكبوا 13 جريمة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة «التكاتك» بالمطرية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

وتم استهدافهم وأمكن، اليوم الخميس، ضبطهم وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم في متحصلات نشاطهما الإجرامي بالبيع لدى عملائهم سيئ النية، شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات، وكذا ( 3 مركبات “توكتوك” مجهولة المصدر) ، كما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.