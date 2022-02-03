الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبوا 13 جريمة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة «التكاتك» بالمطرية

حبس
حبس

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مركبات "التوكتوك" بأسلوب توصيل الأسلاك. 

وتم استهدافهم وأمكن، اليوم الخميس،  ضبطهم وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم في متحصلات نشاطهما الإجرامي بالبيع لدى عملائهم سيئ النية،  شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات، وكذا ( 3 مركبات “توكتوك” مجهولة المصدر) ، كما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

مباحث قسم شرطة المطرية سرقة التوك توك وزارة الداخلية المطرية القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

«التصريحات الحكومية» تقود مؤشرات البورصة للصعود بالمستهل

يوسف زيدان: أنا ضد الهجوم على شيخ الأزهر.. وضدّ ما قاله في «ضرب المرأة»

تفاصيل التحقيق في إغراق شركات تركية السوق المصرى بقطاعات «اليوبي في سي»

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن