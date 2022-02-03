الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس..شحن 4 آلاف طن صودا كاوية وتداول 24 سفينه بموانئ بورسعيد

شحن 4 آلاف طن صودا كاوية وتداول 24 سفينه بموانئ بورسعيد

السفينه
السفينه

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "FEO SWAN" وجنسيتها مالطا  ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن  ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة   حاويات وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين  . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

 وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن  استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى أوربا  عبر ميناء العريش البحري حيث تم استقبال السفينة "MESHTA.S" القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم روسيا  ويبلغ طولها  119.2  متر، والغاطس 4.5  متر وذلك لشحن 3800 طن أسمنت أبيض إلى روسيا   .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة، فهي تعتبر الثالثة التي تدخل الميناء هذا العام والأولى من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى  أن روسيا المستورد الأول للأسمنت الأبيض المصري منذ بدء تشغيل الميناء فى يناير من العام الماضي، ويعتبر ميناء العريش المنفذ البحري لتصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.  

قناة السويس وذلك عملي قبل سفينة الاقتصادية رصف خروج التنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

«التصريحات الحكومية» تقود مؤشرات البورصة للصعود بالمستهل

يوسف زيدان: أنا ضد الهجوم على شيخ الأزهر.. وضدّ ما قاله في «ضرب المرأة»

تفاصيل التحقيق في إغراق شركات تركية السوق المصرى بقطاعات «اليوبي في سي»

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن