اقتصادية قناة السويس..شحن 4 آلاف طن صودا كاوية وتداول 24 سفينه بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "FEO SWAN" وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين . كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الأسمنت الأبيض الى أوربا عبر ميناء العريش البحري حيث تم استقبال السفينة "MESHTA.S" القادمة من ميناء الإسكندرية والتي ترفع علم روسيا ويبلغ طولها 119.2 متر، والغاطس 4.5 متر وذلك لشحن 3800 طن أسمنت أبيض إلى روسيا .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة، فهي تعتبر الثالثة التي تدخل الميناء هذا العام والأولى من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض الى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن روسيا المستورد الأول للأسمنت الأبيض المصري منذ بدء تشغيل الميناء فى يناير من العام الماضي، ويعتبر ميناء العريش المنفذ البحري لتصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.