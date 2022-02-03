أوكرانيا وأمريكا توقعان مذكرة تعاون لتعزيز قطاع الأمن

وقعت دائرة الأمن الأوكرانية وغرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا، مذكرة تعاون في اجتماع بين رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا "إيفان باكانوف"، ووفد من غرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا بقيادة رئيسها "آندي هوندر".

وقال باكانوف، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، إن السلطات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون كييف شريكًا موثوقًا به وثابتًا لحلفائها.

وأضاف أن "هذه المذكرة تُظهر استعداد الخدمات الخاصة الأوكرانية للتعاون، وفي أوقات التحديات المختلطة التي يواجهها أمننا، ستواصل إدارة أمن الدولة المساهمة في إتاحة ظروف مواتية للأعمال، وهذا مهم حقًا لاستقرار أوكرانيا الاقتصادي".

وقال ممثلو الغرفة الأمريكية في الاجتماع، إنهم يدعمون أوكرانيا في جهودها لتعزيز قطاع الأمن.

وأضاف "هوندر" أنه "على الرغم من الوضع غير المستقر في وسائل الإعلام، تواصل الشركات الأعضاء في الغرفة القيام بأعمالها كالمعتاد ودفع اقتصاد البلاد إلى الأمام، حيث استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في أوكرانيا وخلقت فرص عمل".

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية: "إن الأجواء العامة المسيطرة على مجتمع الأعمال في أوكرانيا متفائلة".

واتفق الطرفان على أن مواجهة التهديدات المختلطة في مختلف المجالات من اقتصاد وفضاء إلكتروني بمثابة مهمة مشتركة للقطاعين العام والخاص.

ويؤكد توقيع مذكرة تعاون مجددًا، نية الطرفين في اتخاذ خطوات عملية لبناء دولة قوية لصد المعتدي.