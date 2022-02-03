الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يعلن توصيل الغاز الطبيعي لـ13 مليون شقة حتى يناير 2022

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، مما أدى إلى تحقيق وفرا يقدر بحوالي 234 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة  في دعم أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة


جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري لاستعراض أعمال ونسب التقدم فى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعوق تحقيق معدلات التنفيذ المخططة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة. 
وأشار الملا أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالي 2021-2022 وجارى تنفيذها وفقاً للمخطط، وذلك من خلال تضافر كافة جهود العاملين في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل, 

 وأشار وزير البترول إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالي، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، وأضاف انه تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع فى إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.
وخلال الاجتماع تم  استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والبالغ عددها 1487 قرية ، وفي هذا الصدد وجه "الملا" بالتنسيق والتعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية بتنفيذ تلك المبادرة ، خاصة وأن أعمال توصيل الغاز الطبيعي ترتبط بانتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي الحكومي، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية وجارى تنفيذ الشبكات الأرضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميداني والرفع المساحي لـ 142 قرية .
حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس احمد محمود نائبه للتخطيط والمشروعات والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية  لمكتب الوزير ورؤساء شركات قطاع البترول والقطاع الخاص العاملة فى المشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل.

حياة كريمه كريمة الغاز الطبيعي الطبيعى قرى البترول

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وائل لطفي

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