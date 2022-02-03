الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية وأمريكا «قلقتان» من التطور الأخير ببرنامج الشمالية الصاروخى

جريدة الدستور

أعرب وزيرا خارجية كوريا الجنوبية جونج أوي-يونج، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، عن قلقهما الشديد حيال التطور الأخير في البرنامج الصاروخي الشمالي، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية لاستئناف الحوار مع بيونج يانج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الكورية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، بعدما أجرت بيونج يانج اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد، في سابع استعراض علني للقوة هذا العام.

وأوضحت الوزارة قلق الجانبين الشديد حول تطور القدرة الصاروخية الكورية الشمالية واتفقا على مواصلة التعاون لإعادة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات في وقت مبكر، كما أكدا التزامهما بالدفع الدبلوماسي لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا للبيان.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية أمريكا البرنامج الصاروخي لكوريا

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