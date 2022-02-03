الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: 20 مصابًا في حادث «أتوبيس الشرقية»

اسعاف
اسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميني باص، اليوم الخميس، أعلى كوبري الهاويس المنير بدائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 20 مواطنًا بإصابات تراوحت جميعها ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات «بلبيس المركزي، والزوامل المركزي، ومشتول السوق المركزي»، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الثلاث، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، وجاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط منطقة، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين.

الصحة الدفع سيارة إسعاف حادث انقلاب سيارة ميني باص الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-2-2022

وزير قطاع الأعمال: توقيع عقد تصنيع السيارة الكهربائية فى الربع الأول من 2022

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

تحقيقات موسعة في مصرع زوجين بغاز السخان في بولاق الدكرور

صحيفة سعودية: ميليشيات الحوثى تواصل التخبط والاندحار وسط استدامة لعملية حرية اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن