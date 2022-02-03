مستشار وزير الثقافة الأردني: معرض القاهرة للكتاب من أهم التظاهرات الثقافية

قال أحمد راشد مستشار وزير الثقافة الأردني، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أهم التظاهرات الثقافية ليس فقط على مستوى العالم العربي ولكن على مستوى العالم أجمع، مشيدًا بالجهد الكبير الذي قامت به وزارة الثقافة المصرية لتنظيم الدورة الـ53 من المعرض التي تعقد في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف راشد، أن العلاقات المصرية الأردنية علاقات تاريخية وأخوية ممتدة لآلاف السنين على المستوى الرسمي والشعبي، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارتي ثقافة البلدين وأن هناك تنسيقًا دائمًا في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن الأردن استفاد بشكل كبير من التجربة المصرية في إطلاق مكتبة الأسرة، حيث كانت النسخة العربية الأولى في مصر والنسخة الثانية في الأردن والتي أصبحت من أهم البرامج الثقافية المجتمعية.

وتابع أن الأردن مشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالعديد من العناوين من إصدارات وزارة الثقافة الجديدة وأبرزها كتب للشباب والأطفال وإصدارات عن مئوية الدولة الأردنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.