الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق أصاب شخصين لسيره عكس الطريق بمدينة الشروق

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس سائق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالسير عكس الطريق، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي وإصابة شخصين  بمدينة الشروق بالقاهرة. 

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

كما قررت النيابة العامةعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وإرسال تقرير مفصل عن تعاطي الممنوعات أثناء القيادة من عدمه.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم كان يسير عكس الطريق بسرعة عالية مما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي بمدينة الشروق بالقاهرة الجديدة وتسبب في إصابة شخصان. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بوقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي بمدينة الشروق بالقاهرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم الدفع بأوناش لإزالة بقايا الحادث، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة وحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة سائق طريق متهم

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وائل لطفي

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