الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«قطاع الأعمال»: افتتاح ٥ فروع لشركة «جسور» في إفريقيا خلال شهر

من الحدث
من الحدث

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن شراكات استثمارية متاحة في عدد من المشروعات، ومنها على سبيل المثال إدارة وتشغيل مرحلتي الصباغة والتجهيز في مشروع التحديث الشامل للشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وأضاف في بيان له اليوم، إمكانية التعاون مع بعض أصحاب العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة للإنتاج على خطوط مصانع الشركات التابعة في ظل ما تشهده هذه الشركات من تحديث وتوريد لأحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، فضلًا عن الفرص المتاحة للتعاون في مشروعات التربية الحيوانية وإنتاج الألبان بمنطقة توشكى.

وأوضح الوزير أنه من المشروعات التي ستشارك بها الوزارة في النسخة القادمة من "مصر تستطيع"، شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) والخدمات التي تقدمها لقطاع التجارة الخارجية من خلال توفير حزمة من خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجستيات.

وأوضح أنه سيتم افتتاح 5 فروع خارجية للشركة في أول مارس المقبل من بين 14 مركزا للتجارة.

واستقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عقدا اجتماعًا بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وداليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، ومحمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة، وذلك لبحث الملفات الخاصة بالنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تحمل عنوان: "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.

وزارة مارس استيراد عقد التسويق عالمية مكان أفريقيا تطوير الصناعة التجارة

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وائل لطفي

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