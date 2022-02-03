«الدستور» تنشر قرارات وزير المالية بإزالة التعديات على أصول الدولة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية نهاية الأسبوع الماضي عدة قرارات بإزالة التعديات والاستيلاء على أراضي بالطريق الإدارى التعدى الواقع من كل من أحمد محمد مرتضى أحمد، وعبد ربه عبد الجواد مرزوق، وسيد محمد الأمين، ومصطفى محمد الأمين، أو أى متعدٍ آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها (36 فدانًا و14 قيراطًا و23 سهمًا) بما يعادل (153371م2) تقريبًا الكائنة بناحية البياضية- محافظة الأقصر، والتى آلت ملكيتها للدولة بموجب العقدين المشهرين رقمى 342، و652 لسنة 2019، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 646 لسنة 2020 وعلى كتاب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع رقم (4891) فى 3/12/2017 وبناء على ما عرضه نائب وزير المالية للخزانة العامة.

كما وافق أيضا على أن يزال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف التعدي الواقع من مراد فهمى عبد الرحمن أو أى متعد آخر على المزرعة البالغ مساحتها (60ف - 9ط)، المملوكة للدولة، والكائنة بناحية قرية عبد المنعم رياض بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة. بناء على كتاب المستشار وزير العدل رقم (640) المؤرخ 15/4/2018 والمتضمن أنه إنفاذًا لما ارتآه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن أيلولة ملكية الأصول والأموال المشار إليها إلى وزارة المالية وحدها دون غيرها ومن ضمن تلك الممتلكات المزرعة الكائنة بناحية قرية عبد المنعم رياض بمركز حوش عيسى- محافظة البحيرة وعلى قرار وزير المالية رقم 149 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تختص بالتصرف فى الأصول التى آلت إلى الدولة بناءً على التصالح الذى تم فى الشكوى رقم 29 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع.

وعلى محضر التسليم المؤرخ 20/1/2019 المتضمن استلام وزارة المالية للمزرعة المشار إليها من وزارة العدل (جهاز الكسب غير المشروع)؛ وعلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 15/3/2021 المتضمن وجود تعديات على المزرعة وعلى ما عرضه السيد الدكتور نائب وزير المالية للخزانة العامة.

كما يُزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من صبحى فايز عوض حجر أو أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 875م2 الكائنة بحوض برنجى وكينجى مريوط - نمرة 3 ص 109 من المربع D3 من تقسيم البارون فيلكس دى منشه بناحية كينج مريوط - قسم العامرية - محافظة الإسكندرية والتعدى الواقع من وفاء محمد محمد البكرى ، أو من أى متعد آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها (2708.57) متر مربع، وما عليها من مبانٍ، والكائنة بناحية الكينج مريوط - بحوض برنجى وكينجى مريوط - نمرة 3 صـ 109 جزء من القطعة رقم 2 من المربع C4 من تقسيم البارون فيلكس دى منشا العامرية - محافظة الإسكندرية .

كما قرر وزير المالية أنه يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من عزة مصطفى عبد الحميد عبد الباقى، أو أى متعد آخر على قطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها (16) قيراطًا تقريبًا، والكائنة بناحية الشوبك الغربى- مركز البدرشين- محافظة الجيزة بناء على ما عرضه رئيس جهاز تصفية الحراسات كما يزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من إبراهيم حسين فضيل حسين- أو أى متعدٍ آخر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1225م2 الكائنة بحوض برنجى وكينجى مريوط- نمرة 3 فصل رابع- قسم رابع صـ 109 من المربع E1 من تقسيم البارون فيلكس دى منشه بناحية كينج مريوط - قسم العامرية- محافظة الإسكندرية

ويزال بالطريق الإدارى التعدى الواقع من ورثة المرحوم صبرى اقلاديوس إبراهيم - وهم (مرجريت سامى بغدادى "زوجة" ، وماجد - مرثا - مرفت - ماربا "أبناء" ، أو أى متعد آخـر على قطعة الأرض البالغ مساحتها 815.70م2، وما عليها من مبانٍ ، والكائنة برقم 215 مسلسل ج 135 تقسيم سموحة شارع رقم 2 سابقًا شارع 277 متفرع من شارع زكى رجب حاليًا - قسم سيدى جابر – الإسكندرية.