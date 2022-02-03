اليوم مناقشة "ليل الخلافة العثمانية الطويل..سيرة القتل المنسية" بمعرض الكتاب

تنظم هيئة الرقابة الإدارية، في الواحدة والنصف، من بعد ظهر اليوم الخميس، ثاني ندواتها الجماهيرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تأتي تحت شعار "شارك .. حاور .. تفاعل"، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنعه وترسيخ قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع.

الندوة تنعقد تحت عنوان "الحوكمة الرقمية ... رؤية المستقبل"، وتديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة بقاعة ضيف الشرف صالة بلازا 1، وتناقش الندوة بنية مصر المعلوماتية كإحدى وسائل بناء الجمهورية الجديدة، وكيفية مواكبة التطور التكنولوجى وتعظيم وتحقيق التكامل في قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار لتحقيق الحوكمة الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتمثل اللقاءات الجماهيرية المفتوحة بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في العلم والتعقيب والمقترحات.

ــ الظل والرحيل والنيل

في سياق متصل، تستقبل المكتبة الأدبية في الثانية عشرمن ظهر اليوم الخميس أيضا، لقاء لمناقشة كتاب

"الظل والرحيل والنيل"، من تأليف دكتور شريف قنديل، ويشارك في المناقشة كل من: الكاتبة نهي الروميسي، دكتور حسن دبا، الكاتب طارق الكومي، ويديرها الكاتب محمد الزرقاني، وذلك ضمن محور كاتب وكتاب.

ــ ملتقي الشعراء

يعقبها وفي نفس القاعة في الثانية بعد الظهر، أمسية جديدة من أمسيات ملتقي الشعراء، بمشاركة كل من: عبد الحكم العلامي، محمد الشحات، محمود علي، مروة نبيل، محمود بلال، سامي الغباشي، الشاعرة الأردنية جومانة مصطفي، وقمر صبري الجاسم، ويدير الملتقي الشاعر عبد الكريم الحجراوي.

ــ ليل الخلافة العثمانية الطويل

يعقبها في الرابعةعصرا، مناقشة كتاب "ليل الخلافة العثمانية الطويل.. سيرة القتل المنسية"، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، من تأليف محسن عبد العزيز. ويناقش الكتاب كل من: دكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وزير الثقافة السابق حلمي النمنم، والروائية سلوي بكر. وتدير المناقشة الكاتبة الروائية ضحي عاصي.

يوثق كتاب " ليل الخلافة العثمانية الطويل..سيرة القتل المنسية"، للكاتب محسن عبد العزيز ويرصد، الجرائم التي أرتكبها العثمانيون حيال شعوب المنطقة العربية، جرائم طالت المساجد والمدارس والمستشفيات والبشر والشجر والحجر.لحظات دالة وكاشفة على الشخصية التركية وبنية العقل التي تحكمها في غياب البعدين الحضاري والأخلاقى لهؤلاء الرعاة القساة. والهدف منه كشف الخديعة التي يرددها البعض جهلا وزروا بأن خلافة العثمانيين السفاحين قامت بحماية الإسلام ، بينما الحقيقة أن العثمانيين هم تتار هذه الأمة وبرابرتها كما قال جمال حمدان، وإنهم دمروا الحضارة الإسلامية عندما أصبح لهم الغلبة في الماضي، على عقل هذه الأمة وفلسفتها.

يشار إلى أن "محسن عبدالعزيز" سبق وصدر له من قبل: رواية "شيطان عابر صغير" عن دار مصر المحروسة٬ كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة.. أيام للحضارة وسنوات للسقوط"، عن دار الدار للنشر والتوزيع 2010، "رجال حول الوطن"عن دار بتانة٬ و"عبد الناصر والسادات عواصف الحرب والسلام "، المجموعة القصصية "ولد صغير تؤرقه البلاد"، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

