ختام امتحانات نصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية

يؤدي اليوم الخميس، طلاب الشهادة الإعدادية امتحان، مادة العلوم بمحافظة القاهرة ومادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة الجيزة، وبهذا سوف تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام الدراسي 2021-2022، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية.

كما أشار مدير المديرية إلى أن المديرية وإداراتها الـ33 غرف عمليات مشكلة على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة إجازة الخميس والجمعة.

وشدد "عطية" على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والإدارات التعليمية.

وأكد مدير المديرية على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات و الأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددً على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية، والالتزام بالإجراءات الآتية.

-فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

-التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وإزالة ماء الأمطار وتسليك مسالك المطر.

-رفع أية أجهزة عن الأرض والتأكد من سلامة المعامل.

-إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس .

-تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء منها.

-توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

-ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة.

-عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.