الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السودانى» ينفى فك حظر حسابات تابعة لرموز نظام المخلوع عمر البشير

مجلس السيادة
مجلس السيادة

نفت الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأربعاء، الأنباء المتداولة عبر وسائط الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فك حظر حسابات تابعة لرموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير (نظام الإخوان).

 

وأوضحت الأمانة العامة بحسب بيانها عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن الخبر المنسوب لعضو مجلس السيادة الفريق بحري مستشار ابراهيم جابر يفتقر لأبسط مقومات التحرير الصحفي ويجافي اخلاقيات المهنة وركائزها.

 

وأكدت الأمانة العامة أن فك حظر الأصول والحسابات والنظر في إعادة المفصولين من الخدمة المدنية وغيرها، هي من اختصاصات لجنة استئنافات قرارات لجنة ازالة التمكين التي اعاد مجلس السيادة تشكيلها مؤخرا، برئاسة عضو المجلس رجاء نيكولا، والتي باشرت مهامها بعقد اجتماعها الاول للنظر في كل القرارات التي اصدرتها لجنة ازالة التمكين المجمدة اثناء مباشرة اعمالها.

 

وطلبت الأمانة العامة من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وتوخي المصداقة والمهنية عند نشر الاخبار وتداولها.

مجلس السيادة الانتقالي السوداني مجلس السيادة الانتقالي الإخوان عمر البشير ابراهيم جابر

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