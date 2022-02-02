الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان: لن نسلم السلطة إلا عبر الانتخابات أو الوفاق السياسى

البرهان
البرهان

شدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على  أن القوات المسلحة وكل القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم أمانة السلطة  إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.
وقال البرهان لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاه بالفاشر نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان، مشددا على ضرورة أن يُوجّه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلي قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم، بحسب بيان لمجلس السيادة.
ووجه رئيس مجلس السيادة القوة المشتركة لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون، مؤكدا ألا أحد يستطيع أن يزايد علي تضحيات القوات المسلحة في كافة أنحاء البلاد لافتا إلى أن استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية سيسد الباب امام المخرّبين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن. 
وحيا البرهان تضحيات قوات الفرقة السادسة مشاه وقال انها الداعم الأساسي لتنفيذ قرارات المجلس الاعلي المشترك للترتيبات الأمنية لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد، مشددا على ضرورة التصدي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بامن الوطن والتي يجب  النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة. 
 

دقلو يؤكد على فرض هيبة الدولة

من جهته أمن نائب رئيس مجلس الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو علي أن فرض هيبة الدولة ضرورة ملحّة تقتضيها  الظروف التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين، مشيرا الي وجود مندسين هدفهم زرع الفرقة والشتات وتاجيج الفتن وزعزعة الإستقرار بالبلاد. 
 من جانبه؛ رحب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي بالقرارات التي اتخذها المجلس الاعلي المشترك للترتيبات الأمنية مشيرا إلى أهمية إكمال تنفيذ إتفاق سلام جوبا. 

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