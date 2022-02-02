استعجال تقرير الطب الشرعى في وفاة شاب إثر جرعة مخدرات زائدة بالمرج

استعجلت النيابة العامة بالمرج، اليوم الأربعاء، التقرير الخاص بالصفة التشريحية لجثة شاب لقى مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات بمنطقة المرج، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بوجود جثة لشاب متوفي بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي ملابسه كاملة فقط وبعمل التحريات تبين أنه توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة.

وأضافت التحريات أنه كان برفقة أصدقائه ولاذوا بالفرار بعد وفاته وتم نقل الجثة للمشرحة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.