الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. نجاة 9 أشخاص من الموت على طريق إدفو - مرسى علم

حادث مرور
حادث مرور

نجا 9 أشخاص بينهم 7 سودانيين من الموت في حادث انقلاب سيارة ربع نقل وبالتحديد عند الكيلو 45 بطريق إدفو - مرسي علم.
تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 9 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وبالفحص تبين إصابة  محمد ابراهيم علي   ٢٣ سنة،شرف محمد علي مدني ٢٣ سنة- سودانى الجنسية، ضيف الله مصطفي أحمدعلي  ٢٤ سنة، سوادني الجنسية  ،خالد أحمد صالح عثمان،  ٢٥ سنة سوادني الجنسية، محمد إدريس كاظم   ٢٤ سنة،سوادني الجنسية، فتح الرحمن صالح حسن النور ٢٤ سنة،سوادني الجنسية  ،محمد عبد الخالق عبدالله ٢٤ سنة، سوادني الجنسية، سيف علي عبدالله ٢٢ سنة، محمد مبارك احمد يوسف ٢٣ سنة.
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة قسم شرطة مستشفى مرسى علم الإجراءات القانونية البحث الجنائي إدفو العام إدفو حادث انقلاب سيارة

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وائل لطفي

قيمة مصر

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