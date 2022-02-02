الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قريبًا.. افتتاح قصر محمد على بشبرا الخيمة بعد ترميمه

قصر محمد على بشبرا
قصر محمد على بشبرا

تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح قصر محمد على بمنطقة شبرا الخيمة وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة.

ويتفرد قصر محمد على بالجمع بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية، حيث ساعدت المساحة الشاسعة له على اختيار طراز معماري فريد، والذي يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم تتخلله بعض الأبواب وتوجد بالحديقة عدة مباني كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، كانت سرايا الإقامة أول وأهم منشآت القصر وكان ملحقا بها عدة مبان خشبية لموظفي القصر والحراسة، وأيضًا سرايا الفسقية، إضافة إلى سرايا الجبلاية التي شهدت إدخال نظام الإضاءة الحديثة.

وتتم أعمال الترميم على أيدي المرممين المصريين ويتم ترميم القطع الأثرية المنقولة التي استقبلها القـصر مؤخـرًا مـن لوحـات زيتية وبيانو ونجف وأثاث ومفروشات لوضعها في الأماكـن الخاصـة بها، كما يضم القصر مبنى قصر الفسقية والغرف التي يتكون منها القصر منها غرفة العرش والأسماء (أسماء أسرة محمد علي) والطعام والبلياردو والحديقة.

وزارة السياحة والآثار قصر محمد علي شبرا الخيمة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العمارة الإسلامية محمد علي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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