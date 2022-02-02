أبوبكر: العاصمة الإدارية نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

قال أيمن أبو بكر، رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية تعد نموذجًا رائعًا للتنمية في مصر.

أضاف أبو بكر، لـ"الدستور" أن العاصمة الإدارية استطاعت جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحًا أن ما تم من مشروعات هناك ساهم في تنشيط القطاع العقاري والمقاولات، لافتًا إلى أن الدولة لديها رؤية في أن تكون هناك عاصمة جديدة تتمتع بمقومات قائمة على التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن مشروعات مصر القومية تساهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد ترأس اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وراندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهرى، مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أهمية تواجد مسؤولي الوزارات المختلفة في الحي الحكومي، والعمل بصورة تدريجية من هناك، بهدف الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية، ومدى جاهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحى الحكومى، بجانب تشغيل مختلف المرافق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي فى هذا الصدد.