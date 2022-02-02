الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ».. البابا تواضروس يُلقي أول عظاته الأسبوعية لهذا العام

البابا
البابا

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وبُثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، وقال قداسته في بداية عظته إن الحضور البسيط أو عدم الحضور والاكتفاء ببث العظة قد يكون ضرورة لتجنب تفشي العدوى بفيروس كورونا إلى أن يأمر الله برفع الوباء.

وبدأ قداسة البابا سلسلة تأملات جديدة تحت عنوان "عظات عميقة في عبارات قصيرة"، حيث تناول أولاها اليوم من خلال العبارة التي قالتها السيدة العذراء ووردت في الأصحاح الخامس من إنجيل يوحنا: "مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ"

وأشار  قداسته إلى المعاني الروحية الموجهة للإنسان، من خلال وصايا الكتاب المقدس والتي تحمل ثلاث صفات أساسية:
-  نعمة لحياة الإنسان من عند الله. 
-  إعلان حب دائم من الله للإنسان. 
-  نور الوصية الذي يجعل الإنسان يفهم مشيئة الرب.

كما أشار قداسة البابا أيضًا إلى متطلبات الوصية وكيف يعيشها الإنسان من خلال:
-  الفهم العميق والاستيعاب الجيد.
-  التدرج في الوصية منذ الصغر. 
-  إذا تم كسر الوصية فإن باب التوبة مفتوح دائمًا.

وأكّد قداسته أن السيدة العذراء تلفِتُ انتباهنا بعظة قصيرة لسلامة حياة الإنسان على الأرض ومسيرته إلى السماء من خلال وصايا الكتاب المقدس لأن "كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ الله".

واستأنف قداسة البابا اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي بعد توقف استمر طوال شهر يناير للاحتفال بالأعياد الكنسية المختلفة خلاله، ويقدم قداسته في أيام الأربعاء الأربعة خلال شهر فبراير حتى بداية الصوم الكبير سلسلة جديدة من العظات في الاجتماع الأسبوعي، بعنوان "عظات عميقة في عبارات قصيرة" وهي عبارات وردت في آيات الكتاب المقدس أو أقوال القديسين مكونة من كلمات قليلة لكنها تحمل عظات وفوائد كبرى لحياة الإنسان.

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