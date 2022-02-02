الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل «تضامن النواب» يتفقد سير العمل بعددٍ من مؤسسات المجتمع المدني (صور)

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي خلال جولة الزيارة

حرص النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، على زيارة عدد من مؤسسات المجتمع المدني من دار أيتام وجمعيات أهلية.

وقال فتحي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه حريص هو وفريقه على تنظيم مثل هذه الزيارات بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، لمتابعة توفيق أوضاع هذه المؤسسات.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن هناك تقدير كبير من القيادة السياسية لدور المجتمع المدنى فى مصر وأهمية مشاركته هذه المجتمعات في المبادرات المجتمعية التنموية مثل مبادرة حياة كريمة، مشددا على ضرورة أن تستغل مؤسسات المجتمع المدني هذا العام للقيام بدورها.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن المجتمع المدنى جزء رئيسى من جهود التنمية فى مصر ومساعد أيضا لجهود الحكومة فى حل أى مشكلات تواجه الوطن والمواطن، كما أنه كلما تطور المجتمع المدنى كلما كان ذلك مؤشرا على تقدم الدولة والمجتمع.

وتابع فتحي، أن مؤسسات المجتمع المدني من مراكز وجمعيات أهلية وغيرها سيكون على عاتقها جزء كبير من عبء تطوير ملف حقوق الإنسان ووضع آليات مناسبة للارتقاء بأوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات.

واجتمع النائب أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مع عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار التعاون مع الوزارة في برنامج "هي تقود" لطالبات التعليم الفني.

وحضر الاجتماع كل من، أسامة هشام نائب المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وصفاء حسني مديرة برنامج هي تقود، والدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم.

 

 

 

 

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حياة كريمه مؤسسات المجتمع المدني الوطنية لحقوق الانسان

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