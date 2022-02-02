مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن كل المديريات التعليمية قد أوشكت على الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأ التصحيح من بداية اليوم الثاني للامتحانات التي بدأت ٢٩ يناير وتنتهي غدا ٣ فبراير.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول في منتصف شهر فبراير الجاري.

وأضافت المصادر: سيتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة، حيث إن مجموع الترم الاول من 140 ومجموع الترم الثاني من 140، لافتة إلى أن النتيجة يتم اعتمادها من المحافظ وليس وزير التربية والتعليم.



وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمديريات بضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل مع الالتزام بالتطبيق الامثل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة كافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات، مع الالتزام بتوزيع عدد ١٤ طالبا بكل لجنة فرعية لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن وتخصيص غرفة عزل بكل لجنة تحت إشراف المنسق الصحي خاصة بالطلاب الذين تظهر لديهم أعراض صحية، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات .

وتم التنبيه بتعليمات مشددة لواضعي الامتحانات بكافة المواد الدراسية بالالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية والابتعاد عن الاسئلة ذات الصلة السياسية أو الدينية ومراعاة الوزن النسبي للورقة .

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية علي مستوي المحافظات، ومن المقرر أن تنتهي غدا الخميس الموافق ٣ فبراير حيث يخوض طلاب الإعدادية بالجيزة مادة العلوم، بينما يخوض الطلاب في القاهرة مادة الدراسات ويتم عقد الامتحانات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن من لا يلتزم يتم إحالته للتحقيق.