سر صمت هاري.. هل قرر دوق ساسكس التوقف عن إهانة عائلته؟

كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن الأمير هاري سيتراجع عن توجيه أي انتقادات للعائلة المالكة خلال العام الجاري، حتى لا يسبب أي إزعاج لجدته الملكة اليزابيث الثانية ويثير التوتر قبل احتفالها باليوبيل البلاتيني.



وقالت الصحيفة، إنه في عام 2020 ، تخلى دوق ساسكس، 37 عامًا، عن واجباته الملكية وانتقل إلى الولايات المتحدة مع زوجته ميجان ماركل، 40 عامًا، والتي تزوجها في عام 2018، حيث يعيش الزوجان في ولاية كاليفورنيا مسقط رأس ميجان مع طفليهما آرشي ، عامان، وليليبت التي ستحتفل بعيد ميلادها الأول في يونيو.



وأضافت أنه في شهر مارس من العام الماضي، جلس دوق ودوقة ساسكس مع مقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري وتناولوا مجموعة واسعة من الموضوعات، مشيرة إلى أن اللقاء شهد سلسلة من الادعاءات الصارخة التي أدلى بها الثنائي وهو الأمر الذي تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالسمعة الدولية للعائلة المالكة، بينما شكك آخرون في دقة مزاعمهم.



وفي المقابل، ذكر الزوجان "مخاوف ومحادثات" أثارها أحد أفراد الأسرة حول لون بشرة آرشي، بعد ادعاء زوجته، قال هاري: "تلك المحادثة حول لون بشرة ارتشي، لن أشاركها أبدًا او اكشف تفاصيلها، ففي ذلك الوقت ، كان الأمر محرجًا، لقد صدمت قليلاً".



وزعموا أن خلافًا قد نشأ بين هاري والأمير تشارلز، حيث ادعى الدوق أن والده في وقت ما "توقف عن الرد على مكالماته".



وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من هذا الهجوم ومعاناة جدته الملكة من اعتلال صحتها في النصف الأخير من عام 2021، وبما أنها من المقرر أن تحتفل باليوبيل البلاتيني لها، ادعت الكاتبة الملكية كاتي نيكول أن الدوق لديه "تاريخ من الانتقاد" في العائلة المالكة، لكنه سيحاول لإبقاء الأمور أكثر هدوءًا".



وقالت نيكول لمجلة كلوزر: "سواء كان هاري نادمًا أم لا، لا أعرف ، لكن ما أعرفه هو أن لديه تاريخًا في انتقاد عائلته من قبل".



وتابعت: "لقد كان حاسمًا في الماضي، لكنه سكت بعد ذلك، أعتقد أنه منذ العام الماضي توقف وفكر، وقد يكون ادرك مقدار الخسائر التي لحقت بجدته في العام الماضي، ولا يريد أن يتسبب في المزيد من الانزعاج ، لذا فهو يتخبط الآن".