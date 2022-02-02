«عمومية إيجيكو» تجدد الثقة في مجلس الإدارة الحالي

جددت الجمعية العامة لشركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، الثقة في مجلس إدارة الشركة، برئاسة المهندس أحمد أبوشبانة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتنفذ (إيجيكو) العديد من المشروعات القومية سواء في مبادرة حياة كريمة أو تطوير القرى المحرومة في الصعيد، وكشف هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن خطة إعادة هيكلة الإدارات في الشركات قائلاً لـ"الدستور" إنه جار العمل على تنظيم هيكلة الإدارات في الشركات وفقًا للائحة الجديدة، موضحًا أنه سيتم العمل على تعديل منظومة الإدارة في القيادات التنفيذية وفقًا للهيكل التنظيمي المنصوص عليه في اللائحة الجديدة.