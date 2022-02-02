تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميروني في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية غدًا الخميس 3 فبراير، على الملعب الأولمبي في الكاميرون، ما جعلنا ننشر تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون وتاريخ الحكم الجامبي بكاري جساما مع الفراعنة.

موعد مباراة مصر والكاميرون

تنطلق صافرة حكم مباراة مصر والكاميرون، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة معلنا بدء مباراة دور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

ونجح المنتخب المصري في العبور إلى دور نصف النهائي على حساب نظيره المغربي في المباراة التي جمعت بين المنتخبين يوم الأحد الماضي وانتهت بفوز الفراعنة على أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف وحيد.

فيما تمكن أسود الكاميرون من الوصول إلى المربع الذهبي بالبطولة على حساب منتخب جامبيا بعد الفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور ربع النهائي يوم السبت الماضي.

من هو حكم مباراة مصر والكاميرون؟

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تولي الحكم الجامبي بكاري جساما مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون.

ويضم طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون الجامبي جيرسون دوس سانتوس مساعدًا أول، والموزمبيقي أرسينيو شادريك مساعدًا ثانيًا، ومن جزر القمر سليمان أمل الدين حكمًا رابعًا، على أن يكون التونسي هيثم قيراط هو حكم "الفار" الرئيسي.

وعن وتاريخ الحكم الجامبي بكاري جساما مع الفراعنة فقد سبق وأن أدار جساما 6 مباريات للمنتخب المصري، فاز "الفراعنة" في 3 مواجهات منها، بينما تلقى الهزيمة في مباراتين، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكاميرون