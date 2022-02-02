وزير الخارجية الفرنسي يتعهد باستمرار مكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي

تعهد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، باستمرار عملية مكافحة الإرهاب الخاصة ببلاده في منطقة الساحل الإفريقي، لكنه لم يستبعد سحب جميع القوات الفرنسية من مالي.



وقال لودريان في مقابلة بثتها قناة “فرنسا 2” العامة اليوم الأربعاء "إن حكومة بلاده ستقرر في الأيام المقبلة ما إذا كان ستبقى على مشاركتها العسكرية طويلة الأمد في مالي وسط تنامي التوترات في البلد الواقع غرب إفريقيا".

وألمح إلى أن أن الانسحاب العسكري الكامل لبلاده من مالي قد يكون جزءا من المحادثات مع الشركاء الأفارقة في المنطقة.

وأردف قائلا"نناقش مع الشركاء عدد القوات التي نحتاج للإبقاء عليها من أجل الاستمرار في مكافحة الإرهاب، لا يمكن أن يبقى الوضع على ماهو عليه".

وتحارب مالي تمرداً إسلامياً في شمالها منذ العام 2012 وفي عام 2013، تدخلت فرنسا، بناءً على طلب من زعماء ماليين، لوقف الجهاديين الذين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي.

وتم تمديد العملية لاحقًا إلى دول أخرى في محاولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل التي تشمل تشاد والنيجر و بوركينا فاسو و موريتانيا.

في يوليو الماضي، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون سحب القوات الفرنسية في قوة الساحل بحلول أوائل عام 2022.