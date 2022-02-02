الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بشرى: متحمسة لعرض «معالي ماما».. والخوف من كورونا أكثر صعوبات الفنانين

بشرى
بشرى

أعربت الفنانة بشرى، عن سعادتها وحماسها الشديد لعرض فيلم "معالي ماما"، مشيرة إلى أنها تعشق السينما وتعتبرها الأولوية في اختياراتها، بالإضافة إلى أن أحداث العمل اجتماعية وتنتمي لأفلام العائلة، وهو ما ينقص بالسينما من وجهة نظرها، حيث تمتليء السينما بأعمال الأكشن والإثارة وليست من شروطها أن تكون مناسبة لجميع أفراد العائلة.

وأضافت بشرى لـ “الدستور”، أنها تجسد دور أم عاملة تبرز صعوبة مسؤوليتها كأم عاملة ولديها عدة أبناء، وترى أنه ليس من السهل أن تقوم الأم العاملة بكل هذه المهام خاصة وأن أبناءها ليس لديهم أب.

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، أكدت أن الخوف من فيروس كورونا يُعد من أكثر الصعوبات التي تواجه الفنانين دائمًا، حيث يمنعهم من أشياء كثيرة ولكنهم يكونوا حريصين وخائفين من الأعداد الكبيرة والاحتشاد، وحريصين على التباعد الاجتماعي.

ولفتت بشرى إلى حرصهم على إجراء مسحة (pcr) بصفة مستمرة للاطمئنان على صنَّاع العمل وهو ما يعتبر تكلفة كبيرة، أما عن الصعوبات الأخرى، قالت إن البحث عن الابتسامة والضحك مع احترام الرقابة وما تسمح به لأفلام العائلة بشكل خاص، أوقات يكون صعب، موضحة أن الفيلم كان مكتوب بشكل لائق ومناسب للعائلة والجمهور المقصود.

أما عن أجواء الكواليس، قالت بشرى، إنها شخصية تحب العمل دائمًا كـ "تيم ورك"، ومعتادة على أن تعمل مع فئات عمرية مختلفة بالإضافة إلى الاختلاف بين الشخصيات وتفكيرهم، وهو ما تجده غني ويغني العمل، مشيرة إلى أنها استمتعت بالعمل مع الفنانين الشباب الذين يجسدون دور أبناءها وهم نور إيهاب، وسليم ترك، وياسين أمير، حيث تعتبر نفسها شخص تلقائي وطفولي ويواكب الشباب والأطفال دائمًا، خاصة وأنها تعشق الأطفال بشكل عام.

فيلم "معالي ماما" يضم عدد كبير من الفنانين ومنهم محمود الليثي، بشرى، نور إيهاب، سليم الترك الشهير بـ سولي، الطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب.

وجهة نظر فيروس كورونا الفنانة بشرى فيلم معالي ماما معالي ماما التباعد الاجتماعي

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