في عيد ميلاد شاكيرا.. نجمة البوب التى رقصت على أنغام كوكب الشرق

يصادف اليوم ميلاد النجمة الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، مغنية البوب، كانت وماتزال نجمة كل جيل، فتاة أحلام الشباب، برعت في التعبير عن حبها لمصر، فقد زارت الأهرام محجبة، ورقصت على أنغام الست.

هي الطفلة الوحيدة لوليام مبارك تشديد ونيديا ريبول تورادو، هاجر جدها لأبيها من لبنان إلى نيويورك، أسمها شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول، مأخوذ من الكلمة العربية "شاكرين".

في مقابلة لها مع ديزني ستديوز، أكدت أن أبرز حفل أحيته طوال مسيرتها المهنية تحت سفح الأهرامات عام 2007، وكانت شاكيرا غنت "أعطني الناي" لفيروز، ورقصت على إحدى أغاني أم كلثوم في حفل حضره 40 ألف شخص، وتسبب بأزمة مرورية بمنطقة الأهرامات بأكملها.

شاكيرا تروج لحفلاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أن أنهت عقوبة السجن ستة أشهر بتهمة الترويج للفسق في المجتمع المصري، دعت معجبيها عبر فيسبوك إلى حضور حفلها في الساحل الشمالي تحت شعار"أصغر وسط في مصر"، وقامت حينها بالتصوير بعدة فساتين مختلفة للدعاية.

كانت شاكيرا قد استعانت بعازفين مصريين في إحدى ألبوماتها عام 2013 تحت إشراف الموزّع حسام رمزي، وتمّ التسجيل في استديوهات ART بالهرم، ونشرت حينها تغريدة عبر تويتر: “سلسلة من تسجيل ألبومي في القاهرة”.

شاكيرا أيضا من محبي الرقص الشرقي، وقدت أدت عدد من الحركات في حفلاتها المختلفة على المسارح العالمية بأنغام مصرية، ولديها مجموعة رائعة من البدل الحمراء والزرقاء والتي تقدرها كثيرا.

شاركت شاكيرا الهضبة عمرو دياب في حفلة بالإمارات، وتحدثت إلى الجمهور في مصر وقالت: “كم أنا محظوظة”.