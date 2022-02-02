محافظ قنا يتفقد عددًا من المنشآت الطبية بفرشوط ضمن مبادرة «حياة كريمة» 

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية على عدد من المشروعات الطبية التى يجرى تنفيذها بمركز فرشوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رافقه العميد محمد حامد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والنائب محمد عزت القاضى عضو مجلس النواب ، والمهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا و حسن عثمان مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس محمد على ممثل الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استهل محافظ قنا جولته بتفقد وحدة صحة طب الأسرة بقرية كوم البيجا المقامة على مساحة ٢٦٠ م ، وتتكون من ثلاثة طوابق ، وتم رفع كفائتها بتكلفة مالية بلغت ٢.٢ مليون جنيه، ومن المقرر وصول لجنة من وزارة الصحة الأسبوع المقبل لإستلامها تمهيدا لبدء العمل بها من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.

كما تابع محافظ قنا أشرف الداودي جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، التي يجري إنشاؤها على مساحة ٤٩٠ م٢ وتتكون من ٣ طوابق بتكلفة مالية تصل إلى ٣٧ مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية ٢٥٪؜ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها فى الأول من شهر مايو المقبل.

واختتم " الداودى " جولته لمركز فرشوط بتفقد نقطة إسعاف قرية العركى والتى تم إنشائها على مساحة ٣٦٠ م بتكلفة مالية ٥ ملايين جنيه وتستوعب سيارتىّ إسعاف ،حيث تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب المبنى بالكامل على أعلى مستوى ، وتم مخاطبة مجلس الوزراء تمهيدا لتسليم المبنى لهيئة الإسعاف وتشغيله ، لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.