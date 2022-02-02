النيابة تستمع لأقوال طفلة تعرضت للتحرش بعقار في بولاق الدكرور

تستمع النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال طفلة تعرضت للتحرش من سائق سيارة أجرة في عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

كانت نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن واقعة تحرش أحد الأشخاص بطفلة بالجيزة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يظهر به طفلة أثناء نزولها من أحد العقارات “غير محدد” يتبعها شخص مجهول يقوم بتعديل وضع ملابسه بعد تحرشه بها، ثم مشهد آخر لذات الشخص ينصرف بسيارة أجرة “تاكسي”.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من نجدة الطفل بذات الواقعة، يتضمن حدوثها بسلم أحد العقارات الكائنة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وأن قائد السيارة المعني بمقطع الفيديو هو زوج الأخيرة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

واعترف أنه أثناء قيادته للسيارة المذكورة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة شاهد الطفلة وقام بإستدراجها للعقار محل الواقعة بادعاء مساعدته لصعود السلم كونه يعاني من عرج بسيط، وعند تأكده من عدم تواجد أحد قام بالتحرش بها، إلا أن الطفلة انتابها حالة من الفزع والبكاء وهرولة على سلم العقار ولحق بها المشكو فى حقه ثم استقل سيارته وفر هارباً وعقب ذلك أمكن التوصل إلى المجنى عليها 6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبسؤالها فى حضور والدتها أيدت إعترافات المشكو فى حقه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.