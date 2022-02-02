محافظ البحيرة ومساعد رئيس الأركان يتفقدان الأعمال بقرية البرنسيسة ضمن «حياة كريمة»

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء ياسر مدحت مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمتابعة الأعمال الجارية بقرية البرنسيسة حيث تفقدا المجمع الزراعي ومجمع الخدمات الحكومي ومركز الخدمات الصحية بشلتوت، وذلك وسط فرحة كبيرة وعارمة لأهالى قرية البرنسيسة بمشروعات مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة المنفذة بالقرية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قرية البرنسيسة وتوابعها يشهدون تنفيذ ٥٧ مشروع بجميع القطاعات منها ١٥ مشروع بقطاع الصحة و٣ مشاريع مياة شرب ومشروع غاز طبيعى و ١٤ مشروع صرف صحى و مشروع اتصالات ومشروع تضامن اجتماعى و٤ شباب ورياضة و١٠ مشروعات أبنية تعليمية و٢ طرق ومجمع حكومي ومجمع زراعي و ٤ مشروعات كهرباء.

كما أكد اللواء المحافظ أهمية مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة كأحد أهم المشروعات التى تعمل على تنفيذها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والذي سيحقق نقلة غير مسبوقة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين لما تقدمه من خدمات تكنولوجية ورقمية سريعة في مكان واحد بالإضافة الي أهمية تنفيذ المجمعات الزراعية والتي تهدف إلى تيسير تقديم الخدمات الزراعية على الفلاح وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية وهو ما ظهر جليا خلال تنفيذ المرحلة الأولى حيث شهدت نجاح كبير بعدد ثماني قرى بنطاق 3 مراكز حيث تضمنت أعمال التطوير تأهيل 140 منزل و تنفيذ 110 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 386 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

كما أنه جارى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بـ ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من 3.5 مليون مواطن بحراوى بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و ٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابع وبتكلفة تجاوزت ٤٤ مليار جنيه لتنفيذ ٨٠٢١ مشروعا بإجمالي ١٥ قطاعا خدميا.

حضر الجولة اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد والعميد أحمد السويدي - المستشار العسكرى ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، والقيادات التنفيذية والأمنية والمكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية المشرفة على الأعمال.