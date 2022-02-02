الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في اعتداء طالب على زميله داخل المدرسة بحدائق القبة

طالب
طالب

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيقات في اعتداء طالب على زميله داخل مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، متسببا في إحداث جروح قطعية خطيرة بكلتا يداه، ذلك أثناء ذهابه لأداء امتحان الشهادة الإعدادية.

وتبين من التحريات ان المجني عليه إثناء الذهاب لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، قام المتهم بافتعال مشاجرة بينهما، وبالفعل دفع كلا منهما الآخر وذهب الطالب إلى لجنته ليؤدي امتحانه، خرج الشاب "الجاني" خارج المدرسة ليبحث عن آلة حادة مع أحد الأشخاص، فوجد “كتر”، أخذه وذهب امام لجنة الطالب.

وأخرج المجني عليه  خارج اللجنة لأحداث مشاجرة أخرى، واعتدى عليه بالضرب باستخدام الالة الحادة مسببًا له إصابات خطيرة بيده، واصابته بـ 16 غرزة في كلتا يداه.

جهات التحقيق جروح قطعية شهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية حدائق القبة تحقيق

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