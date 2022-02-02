وزارة التضامن تنقذ 3 حالات بلا مأوى بالمحافظات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة القاهرة، لإنقاذ المسنة ن.م.ع من الشارع وتم إيداعها بدار مسنات جمعية رحيق الازهار بالتنسيق مع إدارة حدائق القبة الاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن، الفريق بالتحرك لمقر حالة بمنطقة رشدي بالإسكندرية، حيث تبين من خلال الدراسة أنها تفترش الطريق ولا تحمل بطاقة رقم قومي ولا تعرف سنها فتم طلب الإسعاف وتحويلها لمستشفى رأس التين بالتنسيق مديرية الشئون الصحية، كما تم عمل الإشاعات والتحاليل اللازمة لإثبات خلوها من كورونا وبالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تم إيداعها بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.

أما فى محافظة الشرقية، قام فريق أطفال وكبار بلا مأوى بإنقاذ مواطن متواجد بمركز بلبيس وتبين من دراسة حالته الاولية أنه مجهول الهوية، وقام بترك أسرته منذ فترة نتيجة خلافات أسرية مع أشقائه وتم تحويله لمستشفى الجامعة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث خضع لعمل عملية جراحية (خياطة بالقدم) وتم استكمال كافة الفحوصات اللازمة وتم نقل المواطن لدار بسمة للإيواء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تنفذ برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلامأوي في ١٤ محافظة وهي الأعلى في نسب "أطفال وكبار بلا مأوى"، وتصديرًا للظاهرة، وهي: الدقهلية، القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سويف، أسيوط، القليوبية، الشرقية، الفيوم، المنوفية، الغربية، السويس، الإسكندرية، وبورسعيد"، وذلك من خلال ١٧وحدة متنقلة تجوب الشوارع بشكل يومي.

وقامت وزارة التضامن، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة أوضاع الطقس، لافتا أنه فى حالة استقبال بلاغات لصغار وكبار بلا مأوى يتم توفير الوجبات الساخنة والبطاطين، وتوفير أماكن بدور الرعاية الاجتماعية لاستقبال الحالات بالتنسيق والمتابعة مع الجمعيات الأهلية.