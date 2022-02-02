19 فبراير.. أولى جلسات محاكمة عاطل شرع في قتل سائق توكتوك

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 19 فبراير، لمحاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل سائق توكتوك بسبب خلافات مالية في القضية رقم 12408 لسنة 2021 جنايات دار السلام.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي المحامي العام أنه في يوم 11 / 11 / 2021 بدائرة قسم دار السلام، شرع المتهم يوسف محمود محمد، بدون عمل، في قتل المجني عليه محمد عصام، عمدا بأن سكب مادة بترولية "كيروسين" ثم أشعل به النيران قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا إنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إخماد مار النيران المشتعلة بجسد المجني عليه ومداركته بالعلاج.